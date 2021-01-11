Мир Знаменитые Елисейские поля перепланируют - как и почему изменится центр Парижа

2021-01-11 12:43 35

В Париже Елисейские поля перепланируют и превратят в "необыкновенный сад", передает The Guardian

Как сообщила мэр французской столицы Анн Идальго, на реконструкцию самого известного проспекта Парижа потратят 250 млн евро. Работы на 1,9-километровом участке начнутся после проведения в городе Олимпийских игр - они пройдут летом 2024 года.

"Легендарный проспект за последние 30 лет утратил свое великолепие. Он был постепенно оставлен парижанами и пострадал от нескольких кризисов", - считают в Комитете Елисейских полей, инициировавшем капитальный ремонт Елисейских полей и его окрестностей.

По мнению президента Комитета Жана-Ноэля Рейнхардта, многим французам Елисейские поля кажутся "изношенными", несмотря на то, что проспект считается самым красивым в мире.

Работы на Елисейских полях рассчитывают закончить к 2030 году. К этому моменту планируют вдвое увеличить количество пешеходных и зеленых зон, создать туннели из деревьев для улучшения качества воздуха.

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