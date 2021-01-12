Коронавирус Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить

2021-01-12 15:45 91

Как сообщает The Brussels Times, Германия, Нидерланды и Франция получили первые партии доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции Covid-19. 

При этом Федеральное агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения (FAMHP) заявило, что первая поставка в Бельгию запланирована на конец января, но о точной дате пока неизвестно.

О количестве доз также не было официально объявлено, хотя на прошлой неделе вирусолог Пьер Ван Дамм упомянул о 20 тыс. дозах в первой поставке вакцины.

Напомним, вакцина Moderna производится на двух предприятиях: в США и в Lonza в Visp, Швейцария. Швейцарская логистическая группа Kuehne + Nagel возьмет на себя транспортировку вакцины.

В Европе вакцины будут храниться централизованно в одном центре, но о его точном местонахождении не разглашают. Вакцина Moderna должна храниться при -20 градусах Цельсия, что менее сложно, чем для вакцины Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при -80 градусах.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Норвегии зафиксированы первые случаи смерти после вакцинации от коронавирусом

2021-01-06 14:45 154

Израиль одобрил применение вакцины американской компании Moderna

2021-01-05 12:41 161

Заместитель главврача попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer

2021-01-05 09:10 273

В Португалии врач умерла после прививки вакциной Pfizer

2021-01-04 21:30 210

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов рассказал, закончится ли пандемия после начала вакцинации

2021-01-12 19:00 91

Ученые рассказали, почему COVID-19 вызывает импотенцию

2021-01-12 18:30 84

Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить

2021-01-12 15:45 91

В Украине возросло число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2021-01-12 10:39 343
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов рассказал, закончится ли пандемия после начала вакцинации 2021-01-12 19:00 91
Ученые рассказали, почему COVID-19 вызывает импотенцию 2021-01-12 18:30 84
Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить 2021-01-12 15:45 91
В Украине возросло число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2021-01-12 10:39 343