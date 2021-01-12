Коронавирус Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить

2021-01-12 15:45 91

Как сообщает The Brussels Times, Германия, Нидерланды и Франция получили первые партии доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции Covid-19.

При этом Федеральное агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения (FAMHP) заявило, что первая поставка в Бельгию запланирована на конец января, но о точной дате пока неизвестно.

О количестве доз также не было официально объявлено, хотя на прошлой неделе вирусолог Пьер Ван Дамм упомянул о 20 тыс. дозах в первой поставке вакцины.

Напомним, вакцина Moderna производится на двух предприятиях: в США и в Lonza в Visp, Швейцария. Швейцарская логистическая группа Kuehne + Nagel возьмет на себя транспортировку вакцины.

В Европе вакцины будут храниться централизованно в одном центре, но о его точном местонахождении не разглашают. Вакцина Moderna должна храниться при -20 градусах Цельсия, что менее сложно, чем для вакцины Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при -80 градусах.

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