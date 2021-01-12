Политика Если вас не хотят обслуживать на украинском: языковой омбудсмен разъяснил, как действовать

2021-01-12 21:30 77

Если нарушают ваше право на обслуживание на государственном языке, нужно попробовать решить ситуацию на месте или же подать жалобу. Об этом написал в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Как сообщил Кремень, если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено нужно:

1. Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.

2. В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др.

3. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

4. Подать жалобу Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua

"Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - написал Кремень.

Как сообщал УНН, активисты и известные украинцы создали информационные видеоролики о переходе сферы обслуживания на украинский язык с 16 января 2021 года.

Напомним, с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". А уже с 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

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