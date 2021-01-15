Мир Что показали испытания на человеке вакцины Johnson & Johnson - побочные эффекты были...

2021-01-15 20:34 49

Вакцина от компании Johnson & Johnson (Janssen) успешно прошла первые фазы клинических испытаний на человеке.

Как указано в результатах исследований, которые опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, основа препарата – нереплицирующийся вектор из аденовируса человека 26-го типа (Ad26), геном которого модернизирован так, чтобы производить S-белок SARS-CoV-2.

Проще говоря, создатели взяли безобидный для человека вирус одной из "простуд", лишили его возможности размножаться в клетках, и вооружили белками-шипами коронавируса – чтобы "раздражать" иммунитет и обучать его бороться с настоящим коронавирусом.

В исследовании были распределены 805 здоровых взрослых участников 18-55 лет и >65 лет. Они получали дозу 5х1010 вирусных частиц (низкая доза) или 1х1011 (высокая) на 1 мл, или плацебо. Применена как однократная, так и двухдозовая иммунизация: поверялась безопасность и реактогенность (побочные эффекты) каждого режима.

Выяснилось, что самые частые побочные эффекты были типичными: боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль, миалгия, а также лихорадка.

В течение месяца после первой дозы нейтрализующие антитела были у более 90% привитых, у 100% к концу второго месяца, и продолжали расти. Этот эффект наблюдался независимо от дозы или возраста. Вторая доза повышала количество антител до трех раз.

Что касается Т-клеточного ответа, то спустя две недели лимфоциты типа CD4+ нашли у 76-83% людей из когорты №1 и у 60-67% среди пожилых. Отмечен четкий крен в Т-клетки типа Th1, что является положительным моментом, так как уход в Th2-ответ ведет к возможному усилению симптомов.

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