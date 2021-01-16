Коронавирус Как узнать, что вы бессимптомно переболели Covid-19: врач назвал главные признаки

2021-01-16 11:00 112

Те, кто бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию, могут узнать об этом по повышенной слабости и утомляемости, которые сохраняются долгое время после заболевания.

Как пишет Express, об этом рассказал главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон.

Если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса. По словам Банстона, слабость является одним из главных последствий многих вирусных заболеваний. Обычно она наблюдается в течение 12 недель с момента заражения. При отсутствии других последствий, именно по этому состоянию можно понять, что пациент переболел Covid-19 бессимптомно.

Дэн Банстон добавил, что последствия и симптомы коронавирусной инфекции индивидуальны, но нередко кроме утомляемости наблюдаются головные боли, ломота в мышцах и суставах.

Медик рекомендует немедленно обращаться к врачу в случае повышенной температуры, кашля, исчезновения обоняния и вкуса. Он подчеркнул, только тест на антитела может установить, переболел ли пациент коронавирусом или нет.

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