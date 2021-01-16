Мир Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

2021-01-16 12:30 28

 

В ночь с пятницы на субботу, 16 января, администрация социальных сетей Facebook и Instagram решила разблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы снова отображаются на платформах Facebook и Instagram.

Так, на обеих страницах главы Белого дома последние посты датированы средой, 6 января. Именно тогда произошел штурм Капитолия в Вашингтоне, после которого администрация соцсетей приостановила работу аккаунтов президента.

Напомним, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

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Что показали испытания на человеке вакцины Johnson & Johnson - побочные эффекты были... 2021-01-15 20:34 203
Строительство газопровода Nord Stream 2 снова заморожено на неопределенный срок 2021-01-15 18:31 189
Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев 2021-01-15 13:10 91