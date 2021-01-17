Коронавирус Сколько украинцев переболело COVID-19: врач назвал цифру и рассказал о ежедневном заражении

2021-01-17 15:00 77

 

Суточное количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к отметке 40-50 тыс., а общее количество переболевших вместе с детьми может достигать 13-15 млн человек.

Об этом рассказал львовский врач, который лечит больных COVID-19 Тарас Жиравецкий. По его словам, ежедневное число инфицированных украинцев соответствует статистике Великобритании.

"Суточное количество заболевших в Украине такое же, как в Британии – 40-50 тысяч. Правда, там семейные врачи не ведут пациентов, как у нас. У них есть менеджеры, которые консультируют больных по телефону, что им делать, а у нас семейники более или менее хоть знают своих пациентов. Думаю, в целом в Украине вместе с детьми 13-15 млн уже переболело", – предположил врач.

По его словам, британцы сидят дома и пьют только один препарат – парацетамол (предназначен для сбивания температуры. – Ред.). Из-за этого позже может увеличиваться количество госпитализаций.

"Антибиотики они не принимают, поэтому их и "накрывает". Хотя на 6-7-е сутки нужно приостановить присоединение бактериальной инфекции и уменьшить уровень воспаления. Стационары в Британии переполнены, легких больных переводят в отели. В Украине лечат иначе, к тому же у нас каждый пациент сам решает, что ему делать в случае инфицирования", – подытожил Жиравецкий.

Между тем, согласно официальной статистике, Украина оказалась на восьмом месте среди стран Европы по суточной смертности от коронавируса.

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