Коронавирус Стало известно, что ждет украинцев, в случае отказа от ковид-вакцинации

2021-01-18 18:30 392

Вакцинация не попадает под действие статьи (предоставление медицинской помощи без согласия физического лица при наличии реальной угрозы жизни), так как любая вакцинация есть профилактика. Об этом рассказала адвокат Яната Попович.

По словам нашего собеседницы, статьей 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусмотрено, что, несмотря обязательность некоторых профилактических прививок, «совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации о прививке, следствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях.

«Лицам, которые не достигли пятнадцатилетнего возраста или признаны в законном порядке недееспособными, профилактические прививки проводятся по согласию их объективно информированных родителей или других законных представителей. Лицам в возрасте от пятнадцати - восемнадцати лет или признанным судом ограниченно дееспособными профилактические прививки проводятся по их согласию после предоставления объективной информации и по согласию их объективно информированных родителей или других законных представителей этих лиц», - разъясняет правовед.

Как заявляет Яната Попович, если лицо и (или) его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач имеет право взять от них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение – удостоверить это актом в присутствии свидетелей».

«Согласительный характер предоставления любой медицинской помощи устанавливается и ст.284 гражданского кодекса Украины. Так часть 3 и 4 статьи предусматривают: предоставление медицинской помощи физическому лицу, достигшему четырнадцати лет, производится с его согласия. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое осознает значение своих действий и может управлять ими, имеет право отказаться от лечения», - добавляет адвокат.

По словам эксперта, вакцинация не попадает под действие части 5 этой же статьи (предоставление медицинской помощи без согласия физического лица при наличии реальной угрозы жизни), так как любая вакцинация есть профилактика.

«Кроме того согласно шведской конвенции о правах человека и биомедицине: статья 5 – Общее правило. Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное письменное согласие. Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях и рисках. Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие. Никто не может заставить насильно дееспособного человека в сознании человека делать любые медицинские манипуляции со своим телом», - обращает внимание правовед.

«Какие последствия отказа может придумать наше государство - сложно вообразить заранее, скорее всего какие-то урезания прав «отказников» стоит ожидать. Но и с такими последствиями, я думаю, можно будет юридически бороться. Поэтому отставить панику и включить логику», - резюмировала адвокат Яната Попович.

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