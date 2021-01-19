Коронавирус С 27 января еще в одной стране ЕС начнут действовать штрафы для нарушителей карантина

2021-01-19 13:15 70

В Швеции начнут штрафовать нарушителей карантина, введенного правительством для предотвращения распространения нового коронавируса. Сумма наказания составит две тысячи крон (около 250 долларов).

“Государственный прокурор постановил, что нарушения правил, которые могут быть введены в связи с временным законом о COVID-19, влекут за собой штраф в размере 2 тыс. шведских крон. Положение о новом штрафе начнет действовать с 27 января”, - говорится в пресс-релизе прокупатуры Швеции.

Напонмим, в стране действует временный закон о пандемии. Его ввели с 10 января до конца сентября 2021 года. Он дает правительству больше возможностей для борьбы с распространением коронавируса. В рамках закона, правительство страны рекомендовало гражданам не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов.

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По числу новых случаев коронавируса лидирует Киев - ситуация по областям 2021-01-19 09:38 112