Коронавирус Шмыгаль рассказал о судьбе карантина после 24 января

2021-01-19 17:30 322

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, будет ли продлен локдаун после 24 января.

Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам Шмыгаля, с 8 по 24 января в Украине установлен так называемый «карантин зимних каникул», ключевой целью которого является ограничения мобильности населения.

«С 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На сегодняшний день, в той динамике, мы не видим необходимости продолжать жесткие меры дольше, чем 24 января», – сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что текущий карантин введен до конца февраля.

«Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала, Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», – объяснил он.

Кроме того, премьер-министр оценил первые результаты введения усиленных карантинных мероприятий, подчеркнув, что прошлогодний «карантин выходного дня» показал, что он сработал как эффективный инструмент.

«Он дал нам пройти Декабрь, как важнейший месяц для экономики. Фактически позволил людям отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники, что тоже очень важно после тяжелого рока и тех психологических сложностей, которые испытывает все население мира. Было важно провести Старый год, отпраздновать Новый, и с новым настроением идти вперед», – добавил он.

Вдобавок к этому Шмыгаль обратил внимание на то, что хоть все этим вещи пройдены, Новогодние и Рождественские праздники дали новый толчок заболеваемости.

«То что мы не чувствуем его в эти дни, только потому, что инкубационный период длится от 7 до 14 дней. Сейчас мы начинаем видеть рост заболеваемости. Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовался с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний. Кроме того, не позднее февраля мы получим вакцину. Нам было важно не допустить перегрузки медицинской системы к получению вакцины», – разъяснил премьер.

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