Карантин в 2021 году: в Минздраве уточнили, какими будут ограничение к лету

Украинцы будут длительный период жить с пандемией коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Страна".
Он уточнил, что в Минздраве не исключают, что 2021 год пройдет под знаком COVID-19, но надеются, что ситуация не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.
"Если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться", – отметил министр.
Он сказал, что в случае с COVID-19 хочется верить в лучшее. Количество заболевших украинцев потенциально должно снизиться, когда в стране начнется вакцинация.