Мир HBO начал работу над приквелом культового сериала Игра престолов, известны деталали сюжета

2021-01-22 22:12 70

Телеканал HBO начал работу над приквелом "Игры престолов" по книгам Джорджа Мартина. Новый сериал будет снят по мотивам цикла "Сказки о Дунке и Эгге".

Каке сообщает Variety, работы пока на начальной стадии, у сериала нет ни сценаристов, ни режиссеров. Также ничего не известно об актерском составе и дате выхода.

Шоу расскажет о событиях, которые были за 90 лет до происходящего в "Игре престолов". В центре сюжета будут сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен. В основу истории лягут новеллы "Межевой рыцарь", "Верный меч" и "Таинственный рыцарь".

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Напомним, HBO уже приступил к работе над сериалом "Дом дракона", который также станет приквелом культового шоу "Игра престолов", и объявил о пополнении актерского состава нового проекта. Сюжет расскажет о правлении Дома Таргариенов за 300 лет до событий оригинальной "Игры престолов". Премьера запланирована на 2022 год.

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