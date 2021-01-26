Фото-видео фото Джо Байден с женой переехали в Белый дом со своими немецкими овчарками

2021-01-26 13:41 91

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл переехали в Белый дом со своими домашними питомцами – двумя немецкими овчарками Мейджор и Чемп. Об этом говорится на собственной странице животных в Twitter.

"Друзья, какой счастливый день! Мы сейчас дома в Белом доме с нашей мамой и папой... Мы скучали по ним, а они скучали по нам", - отмечается в сообщении.

Добавим, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом. Бывший глава государства Дональд Трамп стал первым президентом страны за столетие, у которого не было домашнего животного.

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Фото-видео

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