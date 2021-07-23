Украина Украина заказала в США 300 тысяч доз лекарства от коронавируса, которое ще на стадии разработки

2021-07-23 15:47

Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата от коронавируса. Об этом сообщил новый глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет LB.ua в пятницу, 23 июля.

По его словам, препарат сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований. Деньги за заказанную партию еще не вносились.

Предполагается, что препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус. Чиновник не назвал название лекарства, но ранее сообщалось, что об испытаниях таблеток от коронавируса сообщала компания Pfizer. Препарат может быть выпущен до конца года. Его эффективность при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания.

Напомним, лекарств, которые реально могут уничтожать вирусы, человечество еще не изобрело. Их попросту не существует. Однако есть препараты, которые помогают достаточно эффективно бороться с последствиями и симптомами вирусных болезней.

Единственным и наиболее эффективным способом защититься от вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19 на сегодня является вакцинация. В данном случае антитела, уничтожающие вирус, вырабатывает наш организм.