Мир В Кремле рассказали, кто на самом деле является владельцем «дворца Путина»

2021-01-26 18:00 98

Дворец в Геленджике, опубликованный недавно в одном из расследований Алексея Навального, принадлежит “одному или нескольким предпринимателям”, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают “некорректным разглашать имена владельцев этого объекта”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос, известны ли собственники дворца, Песков сказал: “Очевидно, что владельцем является предприниматель”. “Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, — заявил он. — И один или несколько (предпринимателей) прямо или опосредованно владеют этим объектом”.

При этом пресс-секретарь российского президента сказал, что Кремль “не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев”. “И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно”, — пояснил он.

Комментируя замечание журналиста о том, что в упомянутом расследовании сам президент не называется собственником объекта, представитель Кремля заявил: “Не соглашусь с вами”. “В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, — указал Песков. — Здесь я с вами категорически не согласен”.

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава Кремля ранее “однозначно ответил отрицательно на этот вопрос”. “Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту”, — подытожил Песков.

Как сообщалось, вчера Путин лично прокомментировал расследование Навального о дворце для него. Он заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) сообщил в фильме “Дворец для Путина”.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

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