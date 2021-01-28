Курьезы В Литве женщине по ошибке вкололи сразу пять доз вакцины от коронавируса

2021-01-28 08:10 77

В клинике Литвы женщине по ошибке  ввели сразу пять доз коронавируса . Это произошло из-за невнимательности медиков, пишет Delfi.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – заявил директор медучреждения Мантас Чесна.

Медики говорят, что пациентка в целом чувствует себя хорошо, только жалуется на боль в месте укола.

При этом в результате ошибки четыре человека не получили вакцину. Из-за инцидента началось служебное расследование.

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Курьезы

В Литве женщине по ошибке вкололи сразу пять доз вакцины от коронавируса 2021-01-28 08:10 77
Разработчик боевого яда Новичок уверяет, что создал лекарство от Covid-19, псориаза и аллергии 2021-01-27 14:14 119
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