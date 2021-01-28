Коронавирус Испания будет требовать от ЕС большего количества вакцины от коронавируса

2021-01-28 13:12 49

В столице Испании и ближайших к Мадриду районах вакцинация от COVID-19 приостановлена как минимум до конца следующей недели.

В регионе не хватает препаратов от коронавируса, заявил вице-председатель автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, пишет RTVE.

"Если мы этого не сделаем, есть возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - сказал Агуадо.

По его словам, необходима "благоразумная" стратегия резервирования прививок.

Напомним, за сутки в Мадриде было введено 169 501 дозу COVID-вакцин Pfizer/BioNTech. При таких темпах, подчеркнул Агуадо, до 2023 года 70% иммунизированного населения не будут охвачены, поэтому он попросил нового министра здравоохранения Каролину Дариас потребовать от ЕС большего количества вакцины.

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