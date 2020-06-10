Коронавирус В ЕС не будут отменять масочный режим и штрафы до появления вакцины от Covid

2020-06-11 10:11 198

Власти Испании не стали отменять обязательный масочный режим в публичном пространстве после окончания чрезвычайного положения (22 июня).

"Пока нет вакцины или лечения, вирус остается угрозой. Мы не можем думать, что опасность миновала", - заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро, передает The Guardian.

В то же время министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла подчеркнул, что людям "придется учиться жить с вирусом".

Масочный режим останется обязательным в ситуациях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию 1,5 м, например, в общественном транспорте. Маски необходимо будет носить как на улице, так и в общественных зданиях. Штраф за пребывание без маски в общественном месте составляет 100 евро.

Напомним, что COVID-19 увеличил смертность в Испании на 24%. Только с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее.

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