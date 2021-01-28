Мир Суши и хот-доги опасны для здоровья – врач

2021-01-28 21:30 42

Выпадение волос, преждевременные роды, поражение нервной системы — проблемы, к которым может привести потребление этих продуктов.

Об этом заявил врач Тарас Жиравецький.

«Что я не рекомендую есть своим пациентам? Прежде всего, я не рекомендую есть мясо дикой свиньи (кабана). Существует очень большой риск заражения паразитозом, который может разрушать наши мышцы — трихинеллезом. Лечение паразитозов есть эффективным, но проблемой является установления диагноза, иногда пациенты годами не знают причины ухудшения своего общего состояния и путешествуют от врача к врачу, а установление диагноза является не всегда простым», — рассказал врач на своей странице в Facebook.

Также медик не рекомендует есть суши из сырой рыбы и сырую рыбу также, из-за возможности заражения описторхозом и анизакидозом.

“Эти паразиты тоже маскируются и их трудно обнаружить, а симптомов разбалансировки работы организма множество. Преимущественно это проблемы с пищеварением, появление полипов в желчном пузыре, дерматиты, выпадение волос, в анализах поднятия прямого и общего билирубина, базофилия, эозинофилия”, — отмечает врач.

По словам медика, прошутто и хамон также попадают под запрет.

“Почему именно они? Потому что заражения бактерией, которая называется иерсиния ентероколитика чаще всего происходит из-за употребления свинины, особенно нетермически приготовленной. Бактерия очень коварная и может заселять ваш тонкий и толстый кишечник и нарушать ваш микробиом, а параллельно из-за аутоиммунного механизма приводить к мастопатии, артрита, увеита, тиреоидита”, — отмечает Тарас Жиравецкий.

Врач объяснил, почему хот-дог и непастеризованное молоко тоже могут быть опасными.

“Еще одна бактерия подстерегает нас в случае употребления хот-догов и непастеризованного молока, а также немытых овощей — листерия моноцитогенез. Бактерия может вызвать воспаление желудка и кишечника, но у тех, у кого снижен иммунитет, может поражать центральную нервную систему и, кстати, этой же бактерией вас может заразить клещ во время укуса (не путать с боррелиями). Именно эта бактерия часто связана с воздействием на плод у беременных женщин и преждевременными родами”, — говорит врач.

Для любителей свежих салатов тоже печальная новость, отмечает специалист.

“Аскаридоз чаще всего именно так попадает в наш организм, поэтому салаты нужно максимально тщательно мыть, а также рекомендую каждые полгода проводить тест на выявление аскарид с помощью анализа крови. Из практики такой тест является достаточно информативным. Также косвенным признаком наличия паразитозов в нашем организме есть увеличение количества эозинофилов в общем анализе крови”, — отмечает врач.

Если у вас появились жалобы на сонливость, значительная сухость кожи, непереносимость сильных запахов, головокружение, постоянная усталость, чередование запоров и диареи, метеоризм — стоит обратиться к врачам для того, чтобы пройти комплексное обследование и получить корректное лечение в случае необходимости, подытоживает Тарас Жиравецкий.

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