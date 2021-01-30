Спорт Евро-2020: УЕФА готовит ряд ограничений для болельщиков

2021-01-30 13:30 77

Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил ряд ограничений из-за ситуацией с пандемией коронавируса. В частности, ограничения будут направлены на посещение матчей.

Об этом сообщает The Times.

УЕФА планирует запретить иностранцем посещать поединки группового этапа Евро-2020. Фактически, матчи смогут посещать только жители тех стран, которые будут принимать игры.

Из этого следует, что сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков на матчах группового турнира против Нидерландов (в Амстердаме), Северной Македонии и Австрии (в Бухаресте). Отмечается, что в случае принятия такого решения УЕФА вернет деньги абсолютно всем, кто купил билеты, и начнет реализацию пропусков с нуля после решения местных властей касательно разрешенного количества зрителей.

При этом стадион Уэмбли, который примет полуфиналы и финал турнира, будет заполнен максимум на 30%. Соответственно, далеко не все обладатели билетов смогут попасть на поединки.

Стоит заметить, что окончательное решение о формате проведения чемпионата Европы УЕФА объявит в начале апреля.

Ранее мы сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает новый формат проведения Лиги чемпионов.

Также мы писали, что УЕФА принял решение не присуждать сборной Дании по футзалу техническое поражение за неявку на выездной матч против Украины в рамках отбора на Евро-2022.

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