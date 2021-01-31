Мир Трампа намерены выселить из его резиденции во Флориде

2021-01-31 11:30 49

Вилла представляет собой курорт в городке Палм-Бич, штат Флорида, построенный еще в 1927 году.

Экс-президента США Дональда Трампа могут принудительно выселить из его резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида, так как здание не зарегистрировано как жилой дом. Об этом в субботу, 30 января, сообщает CNN.

Известно, что поместье было выкуплено бывшим главой государства еще в 1985 году у светской львицы Марджори Мэрриуэзер. Позднее Трамп сделал из него частный гольф-клуб. Последнее обстоятельство не дает ему право проживать там постоянно.

"Использование Мар-а-Лаго в качестве постоянной резиденции или офиса бывшего президента Дональда Трампа находится на юридическом рассмотрении в городе Палм-Бич, и это соглашение может быть обсуждено на предстоящем заседании городского совета 9 февраля", - сообщил CNN сити-менеджер Палм-бич Крик Блуэн.

В свое время, когда Трамп переоформил частную резиденцию в гольф-клуб, он договорился с городскими властям об ограничении его пребывания в Мар-а-Лаго. Трамп согласился соблюдать правило нахождения в резиденции 21 день в году. Чтобы превратить частную резиденцию в бизнес, приносящий доход, Трамп должен был согласиться и с другими ограничениями. Например, в Мар-а-Лаго могло быть не более 500 членов клуба, существовали правила, касающиеся парковки и движения, а члены клуба, включая Трампа, не могли проводить в Мар-а-Лаго более семи дней подряд или не более трех недель в год.

Однако Трамп превысил это число, гораздо чаще оставаясь в Мар-а-Лаго, еще будучи президентом.

По информации местных СМИ, жители этого фешенебельного курорта во Флориде не хотят чтобы Трамп сделал клуб своим постоянным домом после того, как он уехал из Белого дома. Со своей стороны, Trump Organization сообщила, что нет никаких документов или соглашений, запрещающих президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп открыл во Флориде своей офис, который будет помогать ему в выполнении обязанностей бывшего президента.

Напомним, перед вылетом из Вашингтона Трамп пообещал вернуться и заявил, что продолжит политическую деятельность.

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