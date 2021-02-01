Спорт Это все бред! Селезнев прокомментировал скандальное отчисление из Колоса

2021-02-01 20:30 147

Украинский форвард просит не верить слухам об употреблении алкоголя

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев опроверг информацию про то, что приехал пьяным на контрольный матч против брестского «Руха».

«То, что пишут, – это все бред. Прочитал о себе много. Даже то, что я приехал пьяным на игру. Ты вообще можешь себе это представить?», – сказал Селезнев в комментарии журналисту Игорю Цыганыку.

Ранее сообщалось, что «Колос» расторг контракт с Селезневым.

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