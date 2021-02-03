Мир Ученые рассказали о самых незаметных признаках рака легких

2021-02-03 18:30

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о признаках рака легких, которые сложно заметить, сообщает Медикфорум.

По словам медиков, сначала обычно не бывает никаких признаков. По мере того, как опухоль прогрессирует, могут возникать некоторые симптомы: кашель, затрудненное дыхание, снижение энергии.

Также есть несколько неожиданных признаков рака легких, которые по незнанию легко проигнорировать.

Проблемы с желудком.

Ученые утверждают, что до 20 процентов всех пациентов с данным заболеванием испытывают желудочно-кишечные симптомы - боли в животе, тошноту, запор.

Боли в спине.

Определенные типы рака легких, известные как опухоль Панкоста, могут распространяться на разные части тела, включая спину. Признаком этого становятся необъяснимые боли в спине, лопатках или плече.

Проблемы с балансом.

Некоторые болеющие сталкиваются с развитием аутоиммунных нарушений: их иммунная система атакует нервную, что влияет на работу мышц.

Опущенное веко.

Опухоли Панкоста также могут поражать глазные нервы, причем на половине лица. У заболевшего человека вдруг опускается веко или становится необычно маленьким зрачок на одном из глаз.

Опухшие кончики пальцев.

Некоторые виды рака легких вызывают образование гормоноподобных химикатов, под влиянием которых лишняя жидкость устремляется в конечности. Кончики пальцев могут казаться толще, чем обычно, а ногти выглядят излишне блестящими.

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