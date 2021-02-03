Спорт Итальянский клуб неожиданно отказался от услуг Коваленко в Лиге чемпионов

2021-02-03 19:00

Новичок "Аталанты" украинский полузащитник Виктор Коваленко, перешедший из "Шахтера", неожиданно не попал в заявку итальянского клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Об этом сообщает Football Italia.

Причины подобного решения тренерского штаба не называются, но, возможно, оно связано с тем, что футболисту необходимо время для адаптации в новой для себя команде.

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится 24 февраля. Ответная игра пройдет 16 марта.

Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" за 700 тысяч евро. Украинец стал самым высокооплачиваемым игроком итальянского клуба с зарплатой в два миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел в Лиге чемпионов за "Шахтер" 3 матча, в том числе против "Реала" (2:0) в групповом турнире.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире