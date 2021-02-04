Политика Назначен новый глава Офиса Совета Европы в Украине

2021-02-04 14:11

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич объявила о назначении датчанина Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине.

Как указано в сообщении представительства Украины при СЕ, постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новой и важной роли.

Также, генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.

Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса. Офис играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.

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