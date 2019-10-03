Политика "Будут серьезные последствия", - генсек Совета Европы раскритиковала судебную реформу Зеленского

2019-10-03 13:16 195

Генсек Совета Европы выразила серьезные опасения в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении законопроекта № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".

По мнению Марии Пейчинович-Бурич , окончательное принятие этого законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.

"В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорится в заявлении.

Напомним, 11 сентября ряд положений законопроекта № 1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, подверглись жесткой критике со стороны заместителя главы представительства Европейского Союза в Украине Анники Вайдеман и канадского посла Романа Ващука.

Дипломаты отметили, что сокращение количества судей Верховного суда является беспочвенным, а распространение люстрации на членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) вообще бессмысленно и неэффективно. По мнению послов, в серьезной доработке нуждается также законопроект 1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Однако уже на следующий день президентский законопроект № 1088 был принят Верховной Радой в первом чтении.

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