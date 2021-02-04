Коронавирус Стартовали первые исследования комбинации доз вакцин Pfizer и AstraZeneca

2021-02-04 14:45

Сегодня в Великобритании начались исследования иммунных ответов при комбинации доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.

"Данные о вакцинации людей двумя разными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру", - объясняют британские исследователи, передает Reuters.

Набор участников для эксперимента начнется сегодня. В нем примут участие более 800 добровольцев. Испытание направлено на людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, и еще не были вакцинированы.

Первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне. В ходе исследования будут изучены иммунные ответы на первоначальную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca, и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

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