Есть первая область Украины, где местные власти решили усилить карантин - что запретили

В Ивано-Франковской области местные чиновники приняли решение усилить ограничительные меры карантина. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, говорится на сайте областной госадминистрации.
"Отдельно подчеркиваю перед всеми ответственными органами на усилении контроля за соблюдением карантинных мероприятий в области. Мы должны реагировать быстро, чтобы прекратить рост и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью на Прикарпатье. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью", – отметил председатель ОГА Андрей Бойчук.
Напомним, в регионе в течение почти недели фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.
Усиление карантина в области предусматривает:
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