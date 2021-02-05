Коронавирус Есть первая область Украины, где местные власти решили усилить карантин - что запретили

2021-02-05 11:14

В Ивано-Франковской области местные чиновники приняли решение усилить ограничительные меры карантина. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, говорится на сайте областной госадминистрации. 

"Отдельно подчеркиваю перед всеми ответственными органами на усилении контроля за соблюдением карантинных мероприятий в области. Мы должны реагировать быстро, чтобы прекратить рост и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью на Прикарпатье. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью", – отметил председатель ОГА Андрей Бойчук.

Напомним, в регионе в течение почти недели фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.

Усиление карантина в области предусматривает:

  • Ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек
  • Запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в большем количестве, чем мест для сидения
  • Ограничения на проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий
  • Усиление контроля за масочным режимом в общественных местах

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