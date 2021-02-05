Мир Запасы газа в хранилищах ЕС рекордно упали из-за похолодания и конкуренции

2021-02-05 18:31

В подземных хранилищах газа Европы уровень запасов газа на этой неделе опустился ниже 50% от их полной вместимости, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

Так, европейские ПХГ сейчас заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии – на главном рынке Европы – запасы упали до 42,44%, во Франции – до 39,65%. В Украине запасы на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77% ниже среднего показателя за последние пять лет.

"Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам", – говорится в сообщении.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы – голландской TTF – с начала февраля составляет $225-227 за 1 тыс. куб. м после $257 в среднем за январь.

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