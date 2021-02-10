Фото-видео видео Альтернатива цепям - ТОП новых способов выбраться из любого снежного заноса

2021-02-10 08:39

Судя по прогнозам синоптиков, зима еще не раз удивит украинцев метелями и снегопадами. Многим водителям в такую пору приходятся непросто, ведь не секрет, что в стране немало дорог, которые чистят очень условно. Так, после снегопада, сразу же по съезду с крупной магистрали нас могут встретить снежные ловушки.

Попав в сугроб, зачастую выбраться без посторонней помощи крайне сложно даже счастливым обладателям шипованной резины и лопаты в багажнике.

Цепи же многие игнорируют по причине их дороговизны и сложности установки. Однако, наука и технологии не стоят на месте. Сегодня можно найти совершенно неожиданные дэвайсы, которые стоят относительно недорого, легко и быстро монтируются на колеса и дают потрясающий эффект. Что тут говорить, смотрите сами и берите на заметку.

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