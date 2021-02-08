Мир ВОЗ отреагировала на слухи, что вакцина от коронавируса изменяет ДНК и вызывает бесплодие

2021-02-08 11:40

В ВОЗ опровергли слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием. С таким заявлением выступила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен.

"Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - сказала она, отметив, что "не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие".

О'Брайен также опровергла предположения о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества - наносить вред здоровью.

"Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", - заверила О’Брайен.

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