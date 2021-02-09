Спорт В УПЛ назвали сроки возможного возвращения фанатов на трибуны

2021-02-09 19:00

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий заявил, что организация при поддержке УАФ обратилась в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на футбольные матчи.

В интервью изданию Tribuna он поделился мнением, что это случится не раньше марта. Функционер также отметил, что сейчас главным приоритетом для УПЛ является удачный старт второго круга чемпионата.

"Мы при поддержке и с помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу. Принимая во внимание погоду, дай бог, чтобы у нас все хорошо прошло в первых турах возобновления УПЛ, чтобы мы нормально стартовали без форс-мажоров. А на болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", – рассказал о ситуации Дикий.

Напомним, что по итогам 13 матчей первого круга "Динамо" лидирует в УПЛ и опережает "Шахтер" на одно очко. Рестарт чемпионата Украины по футболу запланирован на субботу, 13 февраля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире