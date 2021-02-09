Коронавирус В Украине введут новый "светофорный" карантин: назван срок и ключевое отличие

2021-02-09 21:30

В Министерстве здравоохранения Украины предложили уже в феврале ввести новое разделение регионов на три или четыре карантинные зоны, в которых ситуация с коронавирусом будет требовать дополнительных ограничений.

Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", новый "светлофорный" карантин планируется во второй половине или в конце февраля.

"Мы предложим правительству новый "светофор" - зоны епидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля, может - в конце февраля. Они (регионы. - "Апостроф") будут разделены на несколько зон - три или четыре, и будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры", - заявил он.

По словам Виктора Ляшка, ключевым моментом нового адаптивного карантина будут не карантинные ограничения, которые вводятся на тех или иных территориях, а информирование местных властей о том, что ситуация с коронавирусом критическая и есть риск развития эпидемии в регионе.

"Когда мы говорим о других уровнях епидбезопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый, то они будут касаться не карантина, они будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса и всем прочим о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям: увеличению количества больных, увеличению количества госпитализаций и, возможно, потенциальном риске, что система здравоохранения может не справиться", - уточнил Ляшко.

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