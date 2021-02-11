Ученые поставили под вопрос безопасность вакцины Спутник V - выявлены серьезные ошибки

Несмотря на публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet выводов о якобы высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, многие мировые ученые скептически отнеслись к этой новости.
Как пишет Der Spiegel, в частности, больше всего их смутили шесть нюансов, которые заставляют сомневаться в качестве препарата из России. Главными критиками "Спутника V" стали итальянский микробиолог Энрико Буччи и 40 его коллег.
Еще в сентябре они обратили внимание на подозрительное дублирование данных на схемах публикации о российской вакцине. Через полгода их сомнения только усилились.
"Решение российского правительства сделать вакцину доступной до третьей фазы испытаний все еще неприемлемо", – сказал Буччи, отметив, что даже в условиях пандемии такая неполная и непрозрачная процедура не может быть оправданной.
В подтверждение своих слов он перечислил моменты, которые беспокоят исследователей:
Учитывая перечисленные неточности, заявление об эффективности российской вакцины нельзя воспринимать всерьез, считает Буччи.
Стоит отметить, что критика этой разработки началась и в российских научных кругах. Эффективность вакцины поставил под сомнение эпидемиолог Василий Власов.
"Жаль, что научное сообщество не имеет доступа к необработанным данным, поскольку это оставляет больше места для спекуляций относительно фальсификации данных", – сказал он, комментируя отчет The Lancet.
Так же, как и итальянский ученый Буччи, Власов в своем докладе раскритиковал непонятные исчезновения испытуемых в третьей фазе исследования, которые сначала появляются в промежуточных отчетах, а затем, очевидно, снова исчезают в ходе испытаний. Еще один нюанс, который настораживает, по мнению Власова, – колебания общего количества участников экспериментального применения вакцины.
Кроме того, исследователей возмутил тот факт, что бессимптомные случаи не были включены в исследование. Вероятно, именно они могли быть более распространенными в группе вакцины, чем в группе плацебо.
Еще одно несоответствие – расхождения с долгосрочными последствиями вакцинации. Ведь 34% испытуемых были исключены из анализа после окончания периода испытания. Причины, приведенные для этого, не убедительны, по мнениюврачей.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире