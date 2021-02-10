Мир Боинг МАУ в Иране могли сбить намеренно - Спецслужбы получили записи секретных переговоров

2021-02-10 13:45

Спецслужбы Канады получили аудиозапись разговора вероятно главы МИД Ирана Джавада Зарифа, в которой тот рассуждает о возможных причинах катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана в январе прошлого года.

"Канадское правительство и оборонные службы изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники идентифицировали как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение самолета рейса PS752 было преднамеренным поступком", - сообщает CBC News.

Человек, голос которого похож на Зарифа, на записи говорит, что одним из возможных объяснений катастрофы самолета может быть преднамеренное нападение на него двумя или тремя "инфильтраторами". Он утверждает, что политическое и военное руководство Ирана может никогда не раскрыть полной правды о катастрофе.

"Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку сделав это, будет открыта некоторая дверь в оборонных системах стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах", - отмечается в аудиозаписи.

По словам специального представителя премьер-министра Канады относительно катастрофы Ральфа Гудейл, правительство и разведывательные органы Канады получили эту аудиозапись в ноябре.

"Мы относимся ко всем доказательствам и всех потенциальным доказательствам со всей серьезностью, на которую они заслуживают", - рассказал Гудейл.

В то же время, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что Украина узнала о существовании аудиозаписи по информации СМИ, несмотря на тот факт, что канадская полиция помогала украинским правоохранительным органам в ведении расследования.

"Это - еще одна причина для нас не соглашаться ни на что, кроме правды. Мы не хотим козла отпущения вместо настоящих злоумышленников. Мы не хотим, чтобы правда скрывалась за гостайной", - отметил посол, подчеркнув, что Украина в расследовании хочет дойти до сути.

В свою очередь власти Ирана отрицают достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в начале прошлого года.

"Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", - заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он также призвал Канаду "не усугублять подобными действиями и слухами горе семей погибших".

По его словам, "правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и правам семей, потерявших своих близких, подавляющее большинство которых являются иранскими гражданами".

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