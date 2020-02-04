Политика Франция готова помочь Украине расшифровать черные ящики сбитого в Иране Boeing

2020-02-04 12:43 75

Франция готова помочь Украине в расшифровке бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, если от Киева поступит соответствующий запрос. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Hromadske.

"Украина может рассчитывать на помощь Франции, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - заявил Понсен.

По словам дипломата, он уже сообщил официально МИД Украины о готовности Парижа помочь в расшифровке бортовых самописцев авиалайнера МАУ, сбитого над Тегераном.

Напомним, ранее руководитель следствия авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет передавать Украине данные расследования крушения Boeing 737 под Тегераном.

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