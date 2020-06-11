Мир Иран готов отдать черные ящики сбитого боинга МАУ, но не Украине

2020-06-12 09:12 123

Иран готов передать черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, как только страны, задействованные в расследовании, это одобрят.

По данным Reuters, один из представителей Ирана заявил, что Тегеран передаст черные ящики в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, но отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи черных ящиков, однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - пояснила Гарно.

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы отправить черные ящики во Францию для анализа. Тем не менее, тогда иранская сторона отказалась заявив, что направит их в Украину.

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