Коронавирус Украина получит еще одну крупную партию вакцин от Covid-19: в ЕС сделали важное заявление

2021-02-10 19:35

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca без дополнительных комиссий или прибыли.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба Кабмина.

"Еврокомиссия будет способствовать намерениям Польши обеспечить для Украины дополнительную партию вакцин компании AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз. Механизмы ЕС позволяют такую перепродажу без дополнительных комиссий или прибыли. Евросоюз также готов помогать с доставкой этой вакцины. Для нас важно, чтобы Украина также была обеспечена качественной и проверенной вакциной", - отметил Домбровскис.

Домбровскис напомнил, что ЕС направил 190 млн евро на программы борьбы с пандемией в Украине.

Денис Шмыгаль в свою очередь сказал, что Украина начинает вакцинацию уже в этом месяце, а общее количество законтрактованных вакцин составляет уже более 12 млн доз.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире