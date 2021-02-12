Коронавирус В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса

2021-02-12 09:11

В Польше сделали более 1,7 млн прививок против коронавируса, при этом в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально, сообщает Interia.pl.

При этом в МОЗ страны отметили, что смерть могла наступить и по другим причинам. По крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела прямое отношение к прививке против китайского коронавируса.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил в комментарии РАР пресс-секретарь МЗ Войцех Андрусевич.

Так или иначе, в Польше в случае появления побочных реакций у пациента после прививки происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли смерть конкретного лица связь с прививкой.

Напомним, массовая вакцинация населения в Польше проводится с 27 декабря. Уже вакцинировано более 1,7 человек, из которых почти полмиллиона получили две дозы.

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