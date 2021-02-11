Тайна появления и исчезновения стального монолита в Турции раскрыта - на самом деле это был...

Кілька днів тому на сході Туреччини загадково виник, а потім так само зник металевий моноліт з написом на давньою тюркською мовою. Знахідка викликала перполох, було заявлено про проведення розслідування. Світло на те, що сталося пролив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє УНН.

Металевий блок триметрової висоти виявили жителі провінції Шанлиурфа. Недалеко від місця його виявлення, розташований храмовий комплекс Гебеклі-Тепе, один з найбільших мегалітів в світі, створений 10-12 тисяч років тому.

На знайденій стелі був напис на древнетюркском: "Хочеш побачити Місяць, подивися на небо".

Поліція заявила, що перевіряє записи камер відеоспостереження і з'ясовує звідки могли привезти моноліт і куди потім він зник.

Як виявилося, моноліт був свого роду рекламним щитом нової космічної компанії, про яку заявив президент Туреччини. Програма, розрахована на 10 років, включає в себе і місію на Місяць. Презентацію програми Ердоган проводив на тлі зображення моноліту, а слова, вибиті на ньому, стали її девізом.

Джерело: УНН

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