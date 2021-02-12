Мир Instagram начинает удалять аккаунты пользователей - за что можно потерять учетку

2021-02-12 21:36

Instagram начинает удалять аккаунты пользователей за сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности в личной переписке.

Ранее в случае жалоб на оскорбительное содержание личных сообщений в Instagram блокировалась возможность их отправки на некоторое время. Теперь за подобное будет заблокирован аккаунт.

"Теперь, если кто-то продолжит отправлять непозволительные сообщения, мы отключим его учетную запись", - отмечается в сообщении.

Администрация приложения уточнила, что под оскорбительные высказывания, в частности попадают сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

Также  в Instagram признают, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами. Компания пояснила, что не собирается нарушать права человека и тайну переписки.

В компании намерены дать право пользователям сразу отключать возможность переписки со страницами, на которых они не подписаны. Сейчас функция доступна для корпоративных аккаунтов и профилей с большим числом читателей. По информации приложения, именно они, как правило, получают наибольшее число враждебных сообщений от незнакомцев.

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