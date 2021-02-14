Мир Трамп снова может стать президентом: Сенат США отклонил импичмент

2021-02-14 10:00

Сенат США оправдал экс-главу Белого дома Дональда Трампа в рамках второго импичмента.

Импичмент поддержали всего 57 сенаторов, а для вердикта нужно было 67 голосов.

В Сенате США решение об импичменте поддержали все 50 представителей Демократической партии и семеро республиканцев.

Таким образом, Сенат США оправдал экс-главу Белого дома Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия и завершил процесс рассмотрения его импичмента.

Отметим, что Дональд Трамп во второй раз смог избежать импичмента и это решение Сената позволит ему баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.

По данным американских СМИ, импичмент Трампа поддержали 7 сенаторов Республиканской партии, среди которых: Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе, Пэт Туми.

45-й президент США отказался лично присутствовать на слушаниях и давать показания под присягой. Обвинители экс-президента, в свою очередь, заявляли, что отказ Дональда Трампа может рассматриваться в пользу его виновности. Но коллеги по Республиканской партии уверяли, что объявление импичмента будет неконституционным, поскольку он больше не занимает государственный пост.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире