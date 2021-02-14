Мир В Тихом океане происходит нечто пугающее

2021-02-14 13:30

На островах Луайоте происходит что-то очень странное. Данные острова расположены в Тихом океане и входят в состав административного округа Новой Каледонии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

На протяжении последних нескольких часов специалисты фиксируют целый рой толчков, которые начали происходить спустя некоторое время после основного землетрясения, сила которого достигла отметки в 7,9 балла. Толчки не только не становятся слабее, но еще и сокращается промежуток между ними, а сила превышает 5 баллов, часть достигает отметки в 6,4 балла.

Стоит отметить, что два сильных толчка произошли вдали от эпицентра активности, который расположен рядом с островами Фиджи. Это может указывать на то, что постепенно аномалия увеличивается.

Предупреждение о сильном цунами никто не отменял. Оно может случиться в любой момент, ведь толчки фиксируются в том месте, где происходит столкновение Тихоокеанской плиты и Австралийской. Больше всего под угрозой от цунами оказался остров Лорд-Хау, который находится недалеко от материка Австралия.

На данный момент специалисты заявили, что раскаленные породы поднимаются с глубины свыше 600 километров под Срединно-Атлантический хребет. К чему это приведет, пока что сложно говорить. Остается только наблюдать за развитием событий и ждать официального комментария от специалистов.

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