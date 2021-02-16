Коронавирус COVID-19 в Киеве: столица стала лидером по числу выздоровевших от коронавируса

2021-02-16 13:42

По состоянию на сегодня в Киеве было подтверждено уже 132 468 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 308 больным.

 Столица вошла в список регионов-лидеров по суточному приросту заражений. Такие данные предоставляет сайт СНБО.

COVID-19 унес жизни 2532 киевлян (+1). Однако 88 377 человек выздоровели, из которых 938 за последние сутки – это самый большой показатель среди всех регионов.

По официальным данным, активными больными остаются 41 559 жителей Киева, при этом еще 507 имеют подозрение на инфицирование.

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