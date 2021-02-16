Спорт Роман Яремчук поймал волну! Украинец оформил хет-трик и отдал результативную передачу

2021-02-16 14:16

Форвард сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук провел невероятный матч против "Мускрона" (4:0) в 27-м туре чемпионата Бельгии. Нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Украинец открыл счет в поединке на 28-й минуте после флангового прострела. Получив мяч в центре штрафной площадки, одним касанием обработал мяч, а вторым мощно пробил в дальний угол.

Во второй половине второго тайма "Гент" удвоил свое преимущество. Яремчук забежал за спину защитнику, получил пас на ход и не пожадничал, выдав ассист на своего партнера по команде.

Роман оформил дубль на 85-й минуте, без проблем завершив красивую комбинацию ударом с линии вратарской.

Уже в компенсированное время нападающий оформил хет-трик после подачи углового. Он опередил соперников на ближней штанге и точно пробил головой в ближнюю девятку.

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