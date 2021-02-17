Коронавирус Степанов пояснил, зачем пытаются намеренно сорвать вакцинацию украинцев

2021-02-17 09:12

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в столице заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.

“Украина теряет доверие производителей вакцин … Речь идет о попытке срыва кампании по вакцинации в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают”, – сказал Степанов.

По словам главы МОЗ, Украина не допустит на свой рынок российскую вакцину.

“Вы все знаете о моей позиции в отношении российской вакцины – не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине”, – заявил глава МОЗ.

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Актер Михаил Боярский попал в больницу после вакцинации «Спутником V»: подробности 2021-02-16 21:30
Мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации 2021-02-16 18:00
Власти ЮАР решили вернуть миллион доз неэффективной COVID-вакцины AstraZeneca 2021-02-16 14:45