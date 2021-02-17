Спорт ПСЖ жестко разгромил Барселону - Мбаппе заставил замолчать весь Камп Ноу

2021-02-17 08:39

Французский клуб ПСЖ на чужом поле даже без травмированных лидеров Неймара и Ди Марии сумел добыть феерическую победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем поединка стал Киллиан Мбаппе, сделавший хет-трик. Поединок завершился со счетом 4:1, причем единственное взятие ворот каталонцы оформили с 11-метрового.

В первом тайме ничего не предвещало беды для хозяев – спокойное начало матча с минимумом моментов, пока арбитр не назначил пенальти. Френки де Йонг оказался на газоне в штрафной парижан и лишь на повторе удалось увидеть, что ему заплел ноги Кюрзава. 11-метровый уверенно реализовал Месси.

Впрочем, ПСЖ довольно быстро счет сравнял. Кюрзава прострелил на Верратти, тот отдал на Мбаппе, который на замахе убрал Деста и пробил в девятку.

После забитого гола ПСЖ создал еще пару моментов, когда тер Штегену пришлось вступать в игру, отбивая удары Кюрзава и Кина.

С другой стороны, арбитр мог оставлять гостей в меньшинстве – Гуйе еще на 20-й минуте заработал первую желтую карточку и несколько раз фолил на вторую, но арбитр пожалел его, а в перерыва Почеттино от греха подальше его заменил.

Второй тайм уже прошел под диктовку ПСЖ и голы стали отображением преимущества. Сперва Паредес забросил на Флоренци, Алессандро легко убежал от Деста и прострелил – мяч рикошетом отскочил к Мбаппе, который пробил под перекладину.

Мбаппе тут же мог делать хет-трик, но спас тер Стеген. А вот после подачи со штрафного от Передеса и удара с вратарской Кина под перекладину голкипер хозяев не спас.

Точку в игре шикарным ударом в верхний угол в контратаке 3 в 2 поставил все тот же Киллиан Мбаппе.

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