Коронавирус Когда смогут отменить карантин в Украине: глава Минздрава назвал условия

2021-02-17 17:00

В Украине действие адаптивного карантина могут отменять или пересматривать в случае, если по крайней мере в половине областей будут выполнены условия "зеленой" эпидемической зоны.

К последней, что интересно, наряду с коронавирусом привязали также уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. Подробности рассказал на заседании Кабмина глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Единая "зеленая" зона может быть достигнута при условиях если:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

коэффициент диагностирования заражений COVID-19 методом ПЦР и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 составит менее 5%.

Степанов уточнил, что "зеленый" эпидемический уровень в обновленном адаптивном карантине – это то, к чему Украина должна стремиться. В частности, чтобы наконец начать просматривать или отменять установленные ограничения (вероятно, не все, а только определенные).

"Есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием или медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный. Поэтому мы должны учитывать все без исключения такие показатели", – пояснил министр причину сочетания COVID-показателей с гриппом и простудами.

Напомним: на заседании 17 февраля правительство своим решением вернуло Украину к адаптивному карантину (начинается 24 февраля) и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжили режим чрезвычайной ситуации.

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