Мир В Мире начали выдавать COVID-паспорта - когда такой документ появится в Украине

2021-02-19 16:33

Минздрав Израиля презентовал зеленый паспорт - сертификат о вакцинации против коронавируса, который наделяет привитых или выздоровевших более широкими правами, чем у остальных граждан.

Ранее правительство страны одобрило возобновление с 21 февраля работы магазинов, спортзалов, отелей и других мест. После введения паспортов магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки будут открыты для всех израильтян. Но только те, кто был вакцинирован или вылечились от COVID-19, смогут посещать тренажерные залы и бассейны, спортивные и культурные мероприятия и останавливаться в отелях.

Как сообщает Times of Israel, чтобы получить разрешение на открытие в воскресенье, заведения должны обязаться принимать только обладателей сертификатов.

В то же время в Израиле не будет принудительной вакцинации. И не будет никаких личных санкций против тех, кто не делает прививки.

Есть мнение, что аналогичные документы вскоре появятся и во многих других странах мира, фактически поделив людей на тех, кто имеет иммунитет к короанвирусу и тех, кто еще подвержен опасности заражения.

Что касается Украины, то появления такого КОВИД-паспорта нам ждать еще очень долго. Вакцинация населения, которая еще даже не начиналась, будет проходить в пять этапов и растянется минимум на два года. Для сравнения, по состоянию на сегодняшний день в Израиле уже вакцинирован каждый второй гражданин. Многие уже получили двже вторую дозу вакцины.

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