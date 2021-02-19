Украина Украина закупит российскую вакцину Спутник V в флаконах с индийскими этикетками?

2021-02-19 11:31

​ Сегодня глава украинского Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook сообщил, что летит в Индию, чтобы окончательно уладить вопрос поставки вакцины от коронавируса в Украину. Более того, чиновник уверяет, что намерен лично проконтролировать отправку первой партии препарата.

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​ "Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактованных 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем. Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает", - написал Степанов.

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​ И все бы вроде чинно и правильно. Однако пользователи Сети и аналитики обратили внимание на по меньшей мере странное совпадение. Как раз в это время РФ готовит к массовому выпуску в Индии своей вакцины от коронавируса Спутник V.

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​ Посол Индии в России Венкатеш Варма уже объявил о скорейшем начале производства российской вакцины Спутник V. В Индии сейчас проходит к завершению третья фаза клинических испытаний препарата.

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​ Разумеется, визит Степанова за вакциной и готовящийся старт выпуска российского препарата сомнительного качества могут быть лишь обычным совпадением. Хотя в такое и сложно поверить, особенно когда на кону стоят огромные суммы бюджетных денег. В Соцсетях озвучено мнение, что происходящее отнюдь не случайность и задаются вопросом, не пытается ли Минздрав Украины через посредничество Индии закупить для украинцев российскую вакцину? Пусть даже с индийскими этикетками на флакончиках.

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​ Напомним, кроме политических моментов (закупка препарата в воюющей с нами стране недопустима) есть немало и чисто медицинских. Так, в эффективности и безопасности российской вакцины сомневаются не только именитые западные исследователи, но даже и российские ученые. Уже неоднократно обращалось внимание на существенные ошибки и неточности в данных исследований препарата.

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